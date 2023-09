Kriminalität Mann greift Ex-Partnerin mit Messer an und stellt sich Von dpa | 03.09.2023, 15:27 Uhr | Update vor 1 Std. Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Nach einem Messerangriff auf seine ehemalige Lebenspartnerin hat sich ein 43-Jähriger am Sonntagmorgen in Minden der Polizei gestellt. Zwischen dem Mann und seiner Ex-Partnerin sei am späten Samstagabend in der Wohnung der getrennt von ihm lebenden Frau ein Streit eskaliert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Daraufhin soll der Mann der 34-Jährigen diverse Stichverletzungen zugefügt haben. Als ein Mitbewohner des Hauses der Frau zu Hilfe kam, flüchtete der Angreifer zunächst. Der Nachbar habe die Verletzte ins Krankenhaus gebracht und die Polizei alarmiert. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Tatverdächtige suchte den Angaben zufolge am Morgen die Polizeiwache in Minden auf. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.