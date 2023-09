Bombenentschärfung Mann greift Einsatzkräfte bei Evakuierung an Von dpa | 17.09.2023, 12:50 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Evakuierung wegen einer Bombenentschärfung in Soest hat ein 28-Jähriger Einsatzkräfte angegriffen. Feuerwehrleute trafen am Sonntag den Mann, als sie überprüften, ob alle Gebäude leer waren, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei habe der Mann randaliert und wurde deswegen vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige sollte bis zur Entschärfung in Gewahrsam bleiben. Ihn erwartet eine Anzeige.