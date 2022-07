ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Oberhausen Mann greift Bekannte mit Schwert an Von dpa | 14.07.2022, 11:13 Uhr

Ein 27 Jahre alter Mann soll in Oberhausen seine Bekannte mit einem Schwert angegriffen, geschlagen und gewürgt haben. Am Mittwochvormittag hätten Anwohner die Polizei alarmiert, weil eine Frau im Hausflur des Mehrfamilienhauses laut um Hilfe gerufen habe. Die 26-Jährige habe gesagt, dass ihr Bekannter sie unvermittelt mit einem Schwert angegriffen, mit der Faust geschlagen und sie am Hals gewürgt habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit.