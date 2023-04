Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Mann flieht vor Polizei und fährt Kind an Von dpa | 23.04.2023, 12:49 Uhr

Ein vor der Polizei flüchtender Autofahrer hat in Köln ein neun Jahre altes Kind angefahren. Sein Wagen erfasste den Jungen am Samstag an einem Fußgängerüberweg. Der Streifenwagen, der ihn verfolgt hatte, fuhr auf das Heck des Autos auf, wie die Polizei mitteilte. Der flüchtende Mann setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizisten kümmerten sich um den Jungen, der leicht verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus kam.