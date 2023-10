Duisburg Mann fährt Ehefrau und Kind an: Tat rekonstruiert Von dpa | 09.10.2023, 12:19 Uhr | Update vor 23 Min. Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Bei den Ermittlungen zum tödlichen Angriff eines 25 Jahre alten Tatverdächtigen auf seine Frau in Duisburg haben Experten den Tathergang am Ort des Geschehens rekonstruiert. Ein Sprecher der Duisburger Staatsanwaltschaft berichtete am Montag auf Anfrage, man habe am Tatort Straßensperrungen errichtet und mit viel Aufwand und Hilfe von Sachverständigen versucht, die genauen Abläufe zu ermitteln. Auch ein Ehepaar, das die Tat vor gut einer Woche beobachtet habe, sei am vergangenen Freitag bei dem Termin anwesend gewesen.