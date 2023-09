Gewalttat Mann erstochen: Haftbefehl gegen drei Verdächtige Von dpa | 25.09.2023, 11:52 Uhr | Update vor 11 Min. Tötungsdelikt in Recklinghausen Foto: -/TV7News/dpa up-down up-down

Nach dem gewaltsamen Tod eines 31-jährigen Syrers am Samstag in Recklinghausen hat ein Richter Haftbefehl gegen drei Beschuldigte erlassen. Der Vorwurf laute gemeinschaftlicher Mord, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Bochum am Montag mit. Die Obduktion des Leichnams habe als Todesursache „Verbluten nach außen infolge scharfer Gewalteinwirkung“ ergeben, sagte ein Sprecher.