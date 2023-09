Prozesse Mann ersticht Geliebten - siebeneinhalb Jahre Haft Von dpa | 08.09.2023, 17:03 Uhr | Update vor 35 Min. Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Freitag vom Kölner Landgericht wegen Totschlags an seinem früheren Geliebten zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht zeigte sich überzeugt, dass der Mann im November 2022 das Opfer mit 96 Messerstichen im Königsforst bei Rath-Heumar erstochen hatte. Motiv für die Tat war demnach, dass das Opfer gedroht habe, die gemeinsame homosexuelle Beziehung gegenüber der Ehefrau des 33-Jährigen, mit der er drei kleine Kinder hat, zu offenbaren. „Die Tat ist sicherlich gekennzeichnet durch die höchst problematische Beziehung zwischen Täter und Opfer“, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung.