Krefeld Mann entwendet Lieferwagen: Verfolgungsjagd mit Polizei Von dpa | 31.08.2023, 14:55 Uhr | Update vor 44 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 46-jähriger Mann soll den geparkten Lieferwagen eines Paketdienstes entwendet und sich anschließend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Die Fahrt endete erst mit einem Unfall in der Nachbarstadt. Die Polizei teilte mit, ein Paketbote habe am Mittwoch auf dem Rückweg zu seinem Lieferwagen in der Krefelder Innenstadt gesehen, wie der 46-Jährige mit dem Fahrzeug davongefahren sei. Dank eines GPS-Senders im Fahrzeug konnte die Polizei die Verfolgung aufnehmen.