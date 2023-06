Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann durch Messerstiche verletzt: Clan nicht ausgeschlossen Von dpa | 22.06.2023, 13:30 Uhr

In Gelsenkirchen ist ein junger Mann am Mittwochabend durch Messerstiche schwer verletzt worden, ein Clan-Bezug wird laut Polizei nicht ausgeschlossen. Bei dem 26-jährigen Opfer handele es sich um einen Syrer, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf Anfrage. Bei den geflüchteten mindestens fünf Personen könne eine libanesische Herkunft von den Ermittlern nicht ausgeschlossen werden. Zwar kenne man die Tatverdächtigen bisher nicht. Aber „aufgrund der jüngsten Vorkommnisse in Essen und Castrop-Rauxel“ müsse man die Möglichkeit eines erneuten Clan-Bezugs miteinbeziehen.