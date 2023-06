Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hagen Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt Von dpa | 10.06.2023, 10:41 Uhr

Bei einem Streit mit drei Beteiligten am frühen Samstagmorgen in Hagen ist ein 39-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Vor dem Landgericht Hagen - und wohl schon zuvor in einem Taxi - seien die drei Männer heftig aneinandergeraten, teilte die Staatsanwaltschaft Hagen auf Anfrage mit. Dem 39-Jährigen seien zwei Stiche in den Rücken zugefügt worden sowie zwei Schnittverletzung am rechten Arm und an der rechten Hand. Ein Verdächtiger habe sich gestellt und werde derzeit vernommen, schilderte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli. Auch die weitere beteiligte Person werde als Beschuldigter geführt. Eine Mordkommission ermittle in dem Fall. Zuvor hatte „Radio Hagen“ über die Gewalttat berichtet.