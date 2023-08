Messerangriff Mann durch Messerstich in Brust lebensgefährlich verletzt Von dpa | 15.08.2023, 19:00 Uhr | Update vor 47 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Dienstag in Dortmund in der Nähe eines Baumarkts durch einen Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Dringend tatverdächtig seien zwei geflohene Männer, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der 28-Jährige habe eine lebensgefährliche Stichwunde in der linken Brust erlitten. Er kam nach lebenserhaltenden Maßnahmen in ein Krankenhaus.