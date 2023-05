Angriffe gegen Gerichtsvollzieher Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Essen Festnahme nach Bedrohung von Gerichtsvollzieherin in Essen Von dpa | 24.05.2023, 13:11 Uhr

Nach der Bedrohung einer Gerichtsvollzieherin in Essen ist der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam. „Der Wohnungsinhaber wurde soeben durch die Polizei festgenommen“, schrieb die Polizei Essen am Mittwoch bei Twitter. Eine Sprecherin bestätigte die Echtheit des Tweets.