Kleve Mann droht Familie mit Schusswaffe und Axt Von dpa | 23.04.2023, 16:57 Uhr

Spezialkräfte der Polizei haben fünf Männer in einem Schnellrestaurant in Kleve festgenommen. Einer von ihnen soll die Familie seiner Frau in Kalkar zuvor mit Waffengewalt bedroht haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Hintergrund seien Streitigkeiten innerhalb der Familie gewesen. Der Polizei gelang es aber, Schlimmeres zu verhindern. Der 38-Jährige und seine vier Begleiter waren am Samstagabend aus Osnabrück an den Niederrhein gekommen, die Polizei stellte später in einem Auto eine Schusswaffe und eine Axt sicher. Verletzt wurde niemand. Nach Feststellung der Personalien kamen die fünf Männer wieder auf freien Fuß.