Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Düsseldorf Mann die Treppe hinutergestoßen: 23-Jähriger festgenommen Von dpa | 31.07.2023, 14:24 Uhr | Update vor 43 Min.

Ein 23-Jähriger soll am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Reisenden von hinten kopfüber eine Bahnsteigtreppe hinuntergestoßen haben. Der 55-Jährige habe Verletzungen am rechten Arm und am Kopf erlitten und sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der mutmaßliche Täter sei zunächst geflüchtet, kurz danach aber von zivilen Beamten gestellt und gefesselt worden. Er kam nach dem Vorfall am Samstagmittag in Gewahrsam.