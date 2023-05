Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Ermittlungen Mann bricht in Moschee in Wuppertal ein: Festnahme Von dpa | 20.05.2023, 15:38 Uhr

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen mit einem Einbruch in eine Moschee in Wuppertal einen umfangreichen Polizei-Einsatz ausgelöst. Der Mann war nach Angaben der Polizei über den Hinterhof gewaltsam in die Gebetsräume eingedrungen und zerschlug dort „Inventar“. Im Rahmen einer Fahndung wurde demnach in der Nähe der Moschee ein Tatverdächtiger festgenommen.