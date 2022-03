Krankenwagen FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Ennepe-Ruhr-Kreis Mann bricht durch Dach und verletzt sich schwer Von dpa | 23.03.2022, 09:34 Uhr | Update vor 1 Std.

In Gevelsberg ist am Dienstagabend ein Mann durch ein Dach gebrochen und auf das oberste Parkdeck eines ehemaligen Kaufhauses gestürzt. Er verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit einer Drehleiter gerettet werden, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten sich zunächst über Steckleiterteile von einem nahegelegenen Grundstück aus Zugang zu dem Verletzten verschafft. Danach wurde der Mann notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus in Wuppertal gebracht.