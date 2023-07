Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz Mann beißt Polizisten in Wade Von dpa | 23.07.2023, 12:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Polizeieinsatz in Dortmund hat ein 29-Jähriger einen Polizisten in die Wade gebissen und leicht verletzt. Der Beamte sei nach dem Vorfall am späten Samstagabend nicht mehr dienstfähig gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte waren demnach zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gerufen worden. Nachdem der Einsatz eigentlich beendet war, habe sich der 29-Jährige geweigert zu gehen und sei zunehmend aggressiv geworden. Dabei habe er den Beamten gebissen.