Mönchengladbach Mann beim Parfümdiebstahl erwischt und in U-Haft geschickt Von dpa | 20.05.2023, 17:08 Uhr

Ein 23-Jähriger ist in Mönchengladbach bei einem versuchten Diebstahl in einem Geschäft auf frischer Tat ertappt und später wegen zahlreicher weiterer Delikte in Untersuchungshaft geschickt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Mann von zwei Ladendetektiven dabei beobachtet, wie er aus Regalen Parfümflaschen nahm und in seinem Rucksack verstaute.