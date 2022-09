Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Kindesmissbrauch Mann beim Herunterladen von Kinderpornografie festgenommen Von dpa | 05.09.2022, 11:50 Uhr

Die Polizei hat in der Oberpfalz einen Mann festgenommen, als er gerade in einem Hotelzimmer Kinderpornografie heruntergeladen hat. Die Ermittler waren dem 45-Jährigen auf die Spur gekommen, da er Dateien mit kinderpornografischen Inhalten über einen Filesharing-Dienst im Internet geladen und verbreitet haben soll. Über die IP-Adresse konnte die Polizei seinen Aufenthaltsort herausfinden - der Mann aus dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen hielt sich aus beruflichen Gründen im Landkreis Schwandorf auf.