Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Siegen-Kreis Mann bei Streit schwer verletzt Von dpa | 11.05.2023, 08:39 Uhr

Ein 35-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Bornheim im Rhein-Siegen-Kreis schwer verletzt worden. Dies teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Es sei noch unklar, wie es zu der Auseinandersetzung am Mittwochabend gekommen sei und welcher Art die Verletzungen waren. Der 35-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere verletzte Personen habe es nicht gegeben.