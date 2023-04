Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Mordkommission Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt Von dpa | 26.04.2023, 17:03 Uhr

Bei einem Streit in Krefeld soll ein 29-Jähriger in Krefeld einem 31-Jährigen lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Laut Polizei flüchtete der Jüngere nach der Gewalttat in der Innenstadt in der Nacht zum Mittwoch. Zeugen konnten die Auseinandersetzung demnach aber beobachten und erkannten auch den flüchtigen Tatverdächtigen. Die Ermittler nahmen ihn in seiner Wohnung fest.