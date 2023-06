Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Duisburg Mann bei Messerangriff an Wohnungstür schwer verletzt Von dpa | 23.06.2023, 14:37 Uhr

Beim Öffnen seiner Wohnungstür kurz nach Mitternacht ist ein 60-jähriger Mann in Duisburg vermutlich mit einem Messer sowie Pfefferspray angegriffen und schwer verletzt worden. Das Opfer habe Schnittverletzungen unter anderem im Nackenbereich erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in der Nacht zum Freitag in ein Krankenhaus. Mehrere Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus hatten zuvor Polizei und Feuerwehr gerufen. Der Täter flüchtete zu Fuß.