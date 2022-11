Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Minden-Lübbecke Mann bei Feuer in Porta Westfalica ums Leben gekommen Von dpa | 16.11.2022, 09:05 Uhr

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) ist ein Mann ums Leben gekommen. Er erlag in der Nacht schwersten Brandverletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Porta Westfalica am Mittwoch mitteilte. Vier weitere Menschen, darunter ein Kind, hatten das Haus den Angaben zufolge selbstständig verlassen können. Zwei von ihnen hatten Rauchgase eingeatmet, als sie dem später gestorbenen Bewohner im Erdgeschoss zu Hilfe kommen wollten. Als Feuerwehrleute diesen schließlich bargen, sei nur noch der Tod festzustellen gewesen. Die vier weiteren Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst sowie von Notfallseelsorgern betreut, hieß es.