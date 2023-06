Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Mann bei Explosion von Gartenlaube schwer verletzt Von dpa | 04.06.2023, 11:38 Uhr

Bei der Explosion eines Gartenhauses ist am frühen Sonntagmorgen in Ratingen (Kreis Mettmann) ein 64 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Laube, die in einer Kleingartenanlage stand, wurde vollständig zerstört und stürzte ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann unsachgemäß mit einer Gasflasche hantiert und dabei eine Verpuffung ausgelöst haben. Er befand sich demnach außerhalb des Gebäudes, als es zu der Explosion kam. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten Nachbarhäuser und geparkte Autos. Laut Feuerwehr entstand kein Folgebrand.