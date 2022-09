Krankenwagen Foto: Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild up-down up-down Wesel Mann bei Autounfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 10.09.2022, 10:07 Uhr

Bei einem Autounfall auf einer Landstraße Richtung Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) ist ein 24-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht zum Samstag kam er in einer Kurve mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Fahrer aus dem Wagen geschleudert. Er wurde in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht. Die Landstraße war bis in die frühen Morgenstunden wegen Räumungsarbeiten gesperrt.