Notfälle Mann bei Arbeiten mit Gasflasche in Marsberg schwer verletzt Von dpa | 18.09.2023, 17:39 Uhr | Update vor 2 Std. Rettungshubschrauber Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bei Arbeiten mit einer Gasflasche ist am Montag im Sauerland ein 69-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich in einer Doppelgarage in Marsberg aus unklarer Ursache Gas entzündet. Die Garage sei stark beschädigt worden. Die Feuerwehr löschte einige Glutnester.