Ein Nachbar hatte zuvor verdächtige Geräusche im Hausflur wahrgenommen und den 58-jährigen Wohnungsinhaber alarmiert, der eine halbe Stunde zuvor seine Wohnung verlassen hatte. Ob es sich um Plansch- oder Gluckerlaute handelte, die der Nachbar hörte, ist nicht übermittelt.

Der 58-Jährige stellte bei Rückkehr fest, dass seine Wohnungstür aufgebrochen war, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Dienstag. Als der Münsteraner sich weiter in seinen eigenen vier Wänden vorwagte, sah er den nackten Einbrecher in der Wanne liegen.

Beute zurecht- und sich dann in die Wanne gelegt

Zumindest der Aufforderung, die Badewanne zu verlassen und sich zu bekleiden, sei der Jugendliche bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten nachgekommen, schildert die Polizei das ungewöhnliche Geschehen.

Demnach hatte sich der 17-Jährige ein Handy, Kleidung und Tabak als Beute

zurechtgelegt, „bevor er es sich gemütlich machte“. Ob bei dem Heranwachsenden Drogen im Spiel waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Mutmaßlicher Täter und Opfer kannten sich den Angaben nach nicht.

Polizei kennt 17-jährigen Einbrecher schon

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Er sei schon in der Vergangenheit „erheblich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten“, so die Polizei. Wie viele unerlaubte Badebesuche darunter waren, wurde nicht überliefert.