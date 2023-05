Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Mann aus LVR-Klinik flieht bei Ausgang in Viersen Von dpa | 22.05.2023, 17:44 Uhr

Die Polizei in Viersen sucht nach einem Mann, der in einer Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) untergebracht und bei einem Termin geflohen ist. Der Mann sei am Montag in Viersen bei einem begleiteten Termin entwichen, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war der 36-Jährige auf Beschluss eines Landgerichts untergebracht wegen Gewalt-, Rohheits- und Eigentumsdelikten.