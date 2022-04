Nathanael Liminski FOTO: Rolf Vennenbernd Flutkatastrophe „Mallorca-Affäre“: Liminski am Freitag im U-Ausschuss? Von dpa | 19.04.2022, 09:29 Uhr | Update vor 55 Min.

Am kommenden Freitag könnte es eine Antwort auf die Frage geben, wann genau NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) von der Geburtstagsfeier bei der Familie der damaligen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) auf Mallorca erfahren hat. Der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, stünde für eine Aussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) parat, heißt es in einem Schreiben an die Obleute der Fraktionen. Sie sollen sich bis heute Mittag dazu äußern. Mit Zustimmung wird gerechnet. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet.