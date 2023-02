Parfümeriekette Douglas Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild up-down up-down Quartalszahlen Make-up statt Maske: Douglas wächst dank Corona-Lockerungen Von dpa | 17.02.2023, 10:09 Uhr

Weil die Menschen viel weniger Corona-Masken tragen und es wieder mehr Feierlichkeiten gibt, wächst die Parfümeriekette Douglas kräftig. Der Umsatz sei im letzten Quartal des vergangenen Jahres um 11,5 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Wachstumstreiber waren Lippenstifte und Make-up, aber auch Parfüms waren gefragt. Die gestiegene Nachfrage erklärt sich damit, dass sich Menschen wieder stärker schminken als früher - also in Zeiten, als das Äußere mangels Ausgehmöglichkeiten und wegen Masken weniger wichtig war. Der Düsseldorfer Konzern hat rund 18.000 Beschäftigte.