Maite Kelly Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Sängerin Maite Kelly gibt Gastspiel in RTL-Serie „Unter uns“ Von dpa | 09.06.2023, 16:18 Uhr

Die Sängerin Maite Kelly (43) hat ein Gastspiel in der RTL-Serie „Unter uns“. Zurzeit steht das ehemalige Mitglied der Kelly Family in Köln vor der Kamera, wie die „Unter uns“-Produktion am Freitag mitteilte. Sie gibt ein Konzert in der fiktiven Schillerallee. „Damit verzaubert sie nicht nur Rufus Sturm (Kai Noll), der von Britta Schönfeld (Tabea Heynig) mit dem Konzert im „Schiller“ überrascht wird“, heißt es in der Mitteilung. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer der Serie könnten sich auf Maite Kellys Songs „Sieben Leben für dich“ und „Ich brauche einen Mann“ freuen. Die RTL-Ausstrahlung ist am 24. und 25. August, je um 17.30 Uhr, geplant.