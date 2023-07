Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mafia-Razzia in NRW und Hessen: 34-Jähriger abgetaucht Von dpa | 03.07.2023, 17:36 Uhr

Nach der Razzia gegen mutmaßliche Mafia-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen und Nordhessen vom vergangenen Donnerstag haben die Ermittler Bilanz gezogen: Demnach wurden bei Durchsuchungen von jeweils vier Objekten in Duisburg, Höxter und Kassel zahlreiche Beweismittel sichergestellt. In Kassel sei ein 25-Jähriger festgenommen worden, gegen den ein Haftbefehl vorlag, teilten die zuständige Bielefelder Polizei und die Staatsanwaltschaft Paderborn am Montag mit.