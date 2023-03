Regenwetter Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter März in NRW: Sehr nass und sonnenscheinarm Von dpa | 30.03.2023, 14:39 Uhr

Der März 2023 war in Nordrhein-Westfalen nach vorläufigen Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehr regenreich. Die Sonne ließ sich im ersten Frühlingsmonat nur selten blicken, wie der DWD am Donnerstag berichtete. Der zu Ende gehende Monat zählte demnach in NRW zu den zehn nassesten seit Aufzeichnungsbeginn.