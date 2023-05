Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Soest Männer nach vermeintlichen Chats mit Minderjährigen erpresst Von dpa | 26.05.2023, 09:49 Uhr

Die Polizei hat zwei Männer in Lippstadt festgenommen, die mehrere Männer nach vorgetäuschten Chats mit angeblich minderjährigen Mädchen im Internet um hohe Geldsummen erpresst haben sollen. Die beiden dringend Verdächtigen, ein 26-Jähriger und ein 31 Jahre alter Wohnsitzloser, kamen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Demnach sollen die Verdächtigen sich als Minderjährige ausgegeben und in drei Fällen mit älteren Männern über einen Messengerdienst gechattet haben.