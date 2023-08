Bildung Männer dominieren Wissenschaftsbetrieb an NRW-Hochschulen Von dpa | 16.08.2023, 16:18 Uhr | Update vor 51 Min. Hörsaal Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

An den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sind Frauen in manchen Bereichen immer noch unterrepräsentiert. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB) hervor. So sind an den 13 vom VSVBB untersuchten NRW-Hochschulen im Schnitt nur rund 29 Prozent der Professuren mit Frauen besetzt. Spitzenreiter ist hierbei die Universität Bielefeld. Dort beträgt der Frauenanteil an den Professuren 38,24 Prozent. Mit einem Anteil von 22,32 Prozent die wenigsten Professorinnen gibt es an der RWTH Aachen.