Unfall Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt Von dpa | 09.02.2023, 06:51 Uhr

Ein 13-jähriges Mädchen ist im Oberbergischen Kreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Jugendliche sei am Mittwochnachmittag in der Nähe einer Schule in Waldbröl plötzlich auf die Straße getreten und angefahren worden, teilte die Polizei mit. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.