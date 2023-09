Siegen-Wittgenstein Mädchen stirbt an Hirnhautentzündung: Kontakte gesucht Von dpa | 13.09.2023, 17:26 Uhr | Update vor 52 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein zehnjähriges Mädchen ist im Siegerland an einer seltenen Hirnhautentzündung gestorben. Die Schülerin sei am Montagabend mit einer Meningokokken-Infektion ins Krankenhaus gekommen und noch im Laufe des Abends gestorben, teilte der Kreis Siegen-Wittgenstein am Mittwoch mit. Das Kreisgesundheitsamt versuche nun, alle Kontaktpersonen des Mädchens etwa in der Schule zu ermitteln. Wer direkten Kontakt hatte, solle vorsichtshalber Antibiotika einnehmen.