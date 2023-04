Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Mädchen hungern lassen: Täter mit Revision teils erfolgreich Von dpa | 25.04.2023, 12:08 Uhr

Das Landgericht Köln muss sich noch einmal mit dem Fall eines jungen Paars befassen, das die fünfjährige Tochter der Frau fast verhungern hat lassen. Die vor zwei Jahren unter anderem wegen versuchten Mordes Verurteilten waren mit ihrer Revision am Bundesgerichtshof (BGH) teilweise erfolgreich, wie das Karlsruher Gericht am Dienstag mitteilte. Zwar sah auch der BGH versuchten Mord durch „grausame Tatbegehung“ als erwiesen an - eine Verdeckungsabsicht, die das Landgericht strafschärfend gewertet hatte, sei dagegen nicht zweifelsfrei erwiesen.