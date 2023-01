Sängerin Madonna Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa/Ar up-down up-down Musik Madonna kündigt Zusatzkonzert in Köln an Von dpa | 23.01.2023, 14:11 Uhr

US-Popstar Madonna (64) schiebt im November eine Doppelschicht im Rheinland: Die Sängerin („Like a Virgin“) hat ein weiteres Konzert in Köln angekündigt. Es soll am 16. November in der Lanxess Arena stattfinden - einen Tag nach der ohnehin geplanten Show an selber Stelle. Grund sei die große Nachfrage nach Tickets gewesen, teilte der Veranstalter am Montag mit. Nicht nur in Köln wolle Madonna ein Zusatz-Konzert geben, sondern auch in Berlin (29. November).