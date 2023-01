Madonna kommt nach Deutschland Foto: Charles Sykes/Invision via AP/dpa/Archivbild up-down up-down Pop-Ikone Madonna kommt für Live-Konzert nach Köln Von dpa | 17.01.2023, 17:39 Uhr

Die US-amerikanische Sängerin Madonna tritt am 15. November im Rahmen ihrer „Celebration Tour“ in der Lanxess Arena in Köln auf. Insgesamt macht die 64-Jährige für zwei Konzerte in Deutschland Halt, wie die Live Nation Konzertdirektion am Dienstag mitteilte. Das zweite Konzert in Deutschland wird der Weltstar am 28. November in Berlin spielen.