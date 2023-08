Musik Madonna in Köln: Konzert-Termine bleiben unverändert Von dpa | 16.08.2023, 10:48 Uhr | Update vor 16 Min. US-Pop-Star Madonna Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa up-down up-down

Gute Nachricht für Madonna-Fans: Die beiden für November in Köln geplanten Konzerte des Weltstars sollen wie geplant stattfinden. Madonna wolle wie vorgesehen am 15. und 16. November in der Lanxess-Arena auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mit. Auch an den beiden Konzert-Terminen für Berlin (28./29. November) ändere sich nichts. Madonna hatte den Start ihrer Welttournee im Juni wegen einer schweren Infektion kurzfristig verschoben.