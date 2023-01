Protest gegen den Abriss des Dorfes Lützerath Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild up-down up-down Klimaaktivistin Luisa Neubauer kommt Sonntag nach Lützerath Von dpa | 06.01.2023, 05:59 Uhr

Klimaaktivistin Luisa Neubauer will am Sonntag (8. Januar) nach Lützerath kommen und dort an einem sogenannten „Dorfspaziergang“ teilnehmen. Sie rufe dazu auf, dies ebenfalls zu tun, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.