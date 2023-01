Luftverkehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Luftverkehr Lufthansa überprüft Firmensitz in Köln Von dpa | 27.01.2023, 13:09 Uhr

Die Deutsche Lufthansa AG stellt ihren juristischen Firmensitz in Köln auf den Prüfstand. Die Überlegungen seien noch in einem sehr frühen Stadium, erklärte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Entgegen einem Medienbericht sei noch keine Vorentscheidung oder gar eine Entscheidung gefallen.