Denkmal für Clara und Robert Schumann Foto: David Young/dpa up-down up-down Musiker-Ehepaar Lüpertz-Denkmal für Clara und Robert Schumann enthüllt Von dpa | 27.10.2022, 19:07 Uhr

Der Künstler Markus Lüpertz (81) hat Düsseldorf ein monumentales Denkmal für das berühmte Musiker-Ehepaar Clara und Robert Schumann geschenkt. Die Plastik „A Danse À Deux“ (etwa: Ein Tanz zu zweit) wurde am Donnerstag im Beisein von Lüpertz und Oberbürgermeister Stephan Keller am Ratinger Tor in der NRW-Landeshauptstadt enthüllt.