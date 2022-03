Justitia FOTO: Hendrik Schmidt Düsseldorf „Loverboy”-Prozess: Haftstrafen wegen Körperverletzung Von dpa | 09.03.2022, 21:54 Uhr | Update vor 1 Std.

In einem Prozess, in dem es auch um die sogenannte Loverboy-Masche ging, hat das Landgericht Düsseldorf am Mittwochabend zwei Brüder wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hatte der ältere Bruder im August 2019 dem neuen Partner der Ex-Freundin seines jüngeren Bruders in Duisburg mehrfach ein Messer in den Bauch gerammt und ihn schwer verletzt.