Kriminalität „Loverboy"-Prozess: Angeklagter bestreitet Vorwürfe Von dpa | 03.08.2023, 16:00 Uhr | Update vor 21 Min. Mutmaßlicher «Loverboy» vor Gericht Foto: Martin Gerten/dpa

Ein 35-Jähriger hat vor Gericht bestritten, eine bayerische Berufsschülerin als „Loverboy“ in die Zwangsprostitution gelockt zu haben. „Ich musste sie zu nichts überreden. Und ich habe sie auch nicht gelockt und schon gar nicht als "Loverboy"“, sagte der Angeklagte am Donnerstag am Landgericht in Düsseldorf aus.