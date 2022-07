dpatopbilder - Am Abend vor dem 12 Jahrestag der Loveparade-Katastrophe hat der Verein "Bürger für Bürger" wieder die "Nacht der 1000 Lichter" am Ort des Geschehens veranstaltet. Foto: Roberto Pfeil/dpa FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down Gedenken Loveparade-Unglück mit 21 Toten jährt sich zum zwölften Mal Von dpa | 24.07.2022, 09:10 Uhr

Zwölf Jahre ist es her, dass bei der Loveparade in Duisburg 21 junge Menschen ihr Leben verloren. Auch in diesem Jahr finden am Unglücksort wieder Feiern zum Gedenken an die Opfer statt. Eine Neuauflage der Technoparade gab es vor einigen Wochen in Berlin.