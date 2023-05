Feuerwehr rettet Hund aus Erdloch Foto: Feuerwehr Mönchengladbach/dpa/Archivbild up-down up-down Notfälle „Lounee“ rutscht in Erdloch: Feuerwehr gräbt Hündin aus Von dpa | 17.05.2023, 15:10 Uhr

Feuerwehrleute haben in Mönchengladbach eine Hündin gerettet, die im Garten ihrer Familie im Boden festgesteckt ist. Die dreijährige Labradorhündin „Lounee“ war rückwärts so weit in ein fuchsbauähnliches Loch gerutscht, dass nur noch ihre Nase herausragte, wie die Feuerwehr Mönchengladbach am Mittwoch mitteilte. Die Einsatzkräfte gruben am Dienstagabend den Boden um das Loch herum ab und befreiten den Hund. „Lounee“, die in der Familie die Aufgabe einer Assistenzhündin habe, sei unverletzt ihren Besitzern übergeben worden.