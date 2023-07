Eurojackpot Foto: Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild up-down up-down Glücksspiel Lottogewinn von 17 Millionen Euro geht nach Recklinghausen Von dpa | 13.07.2023, 10:55 Uhr | Update vor 32 Min.

Eine noch unbekannte Person oder eine Tippgemeinschaft aus dem Kreis Recklinghausen hat beim Lotto „6 aus 49“ am Mittwoch fast 17 Millionen Euro gewonnen. Der Teilnehmer habe die Gewinnzahlen 2, 7, 9, 19, 21 und 30 sowie die Superzahl 2 bundesweit als einziger richtig angekreuzt und damit den Jackpot leergeräumt, teilte der staatliche Lotterieanbieter Westlotto am Donnerstag in Münster mit. Der Spielschein sei in einer Annahmestelle im Kreis Recklinghausen mit einem Einsatz von 8,95 Euro abgegeben worden. Nun erhalte die Person oder Tippgruppe einen Gewinn von genau 16.937.142 Euro und 60 Cent.