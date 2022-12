Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mettmann Löschversuch in Küche endet mit Fettexplosion: Spezialklinik Von dpa | 26.12.2022, 16:23 Uhr

Bei einer Fettexplosion in einem Mehrfamilienhaus im rheinischen Langenfeld hat ein Mann am Sonntag schwere Brandverletzungen erlitten. Mit einem Hubschrauber wurde er in eine Spezialklinik gebracht, wie die Feuerwehr Langenfeld am Montag berichtete.